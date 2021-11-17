Коронавирус забрал в Псковской области с начала пандемии более 1000 жизней

23:59, 17 ноября 2021, ПАИ

О том, что от коронавируса в Псковской области с начала пандемии умерло более 1000 человек, сообщил в своём Instagram-аккаунте губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

«Помните о существующих рисках и соблюдайте все меры для защиты своего здоровья», — порекомендовал глава региона.

Меж тем за 17 ноября в области заразились коронавирусной инфекцией 284 человека, выздоровел 221 человек. Скончались за последние сутки семеро пациентов.

С начала пандемии в Псковской области подтвержденя 63 243 случая заболевания COVID-19.