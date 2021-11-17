Коронавирус забрал в Псковской области с начала пандемии более 1000 жизней
О том, что от коронавируса в Псковской области с начала пандемии умерло более 1000 человек, сообщил в своём Instagram-аккаунте губернатор Псковской области Михаил Ведерников.
«Помните о существующих рисках и соблюдайте все меры для защиты своего здоровья», — порекомендовал глава региона.
Меж тем за 17 ноября в области заразились коронавирусной инфекцией 284 человека, выздоровел 221 человек. Скончались за последние сутки семеро пациентов.
С начала пандемии в Псковской области подтвержденя 63 243 случая заболевания COVID-19.
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