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Происшествия

Собутыльница пенсионера из Стругокрасненского района украла с его карты 47 тысяч рублей

В Стругокрасненском районе полицейские по горячим следам раскрыли кражу денег с банковской карты пенсионера, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Пожилой житель Стругокрасненского  района 16 ноября заявил в полицию, что с его банковской карты похищены 47 тысяч рублей. Сотрудники МО МВД России «Струго-Красненский» провели необходимые оперативно-разыскные мероприятия и раскрыли кражу. В противоправном деянии подозревается знакомая потерпевшего – 40-летняя безработная, судимая жительница Плюсского района.

По версии следствия, заявитель и подозреваемая вместе употребили спиртные напитки. И когда они вместе ходили в магазин, женщина запомнила пин-код карты, которой пользовался ее спутник. Затем гражданка похитила карту и деньги с нее сняла в банкомате поселка Плюсса. Полученные денежные средства использовала по собственному усмотрению.

В настоящее время возбуждено уголовное дело. Проводится расследование.

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