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Общество

Почти 214 тысяч жителей Псковской области привились от коронавируса

230 202 жителя Псковской области привились первым компонентом вакцины от коронавируса. 1550 человек начали вакцинацию 17 ноября. 213 980 псковичей привиты обоими компонентами, в том числе 1278 человек завершили вакцинацию 17 ноября. Об этом в своём Instagram сообщил губернатор региона Михаил Ведерников.

17 481 человек ревакцинировался, в том числе 483 17 ноября.

Использовано 86,1% поступившей в регион вакцины.

Также сообщается, что в Псковскую область поступило 3 тысячи доз «Спутника Лайт». «Задумайтесь о ревакцинации, если с момента прививки прошло более полугода», - порекомендовал губернатор.

 

 

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