Почти 214 тысяч жителей Псковской области привились от коронавируса

08:30, 18 ноября 2021, ПАИ

230 202 жителя Псковской области привились первым компонентом вакцины от коронавируса. 1550 человек начали вакцинацию 17 ноября. 213 980 псковичей привиты обоими компонентами, в том числе 1278 человек завершили вакцинацию 17 ноября. Об этом в своём Instagram сообщил губернатор региона Михаил Ведерников.

17 481 человек ревакцинировался, в том числе 483 17 ноября.

Использовано 86,1% поступившей в регион вакцины.

Также сообщается, что в Псковскую область поступило 3 тысячи доз «Спутника Лайт». «Задумайтесь о ревакцинации, если с момента прививки прошло более полугода», - порекомендовал губернатор.