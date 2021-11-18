Из-за роста цен России придётся докупать картофель в странах СНГ

08:44, 18 ноября 2021, ПАИ

Минсельхоз РФ совместно с Минпромторгом работает над возможностью расширения закупки картофеля у поставщиков из СНГ из-за роста цен на этот вид сельхозпродукции у отечественных производителей. Это связано с вероятными проблемами с уборкой урожая в нынешнем году из-за плохой погоды, следует из писем замглавы ведомства Оксаны Лут в правительство и аппарат кабмина от 28 октября и 1 ноября, пишет газета «Известия».

Как уточняется в письмах, в конце октября оптовая цена картофеля достигла 23 руб./кг, что на 71,4% выше цен аналогичного периода прошлого года. В Минсельхозе отметили, что эта тенденция характерна и для моркови, цена которой выросла на 44%, а также капусты, подорожавшей на 70%.

Ведомства работают над формированием отношений с поставщиками из СНГ, в процесс также включены торговые сети, следует из писем. Кроме того, Минсельхоз совместно с субъектами выстраивает работу по сбору овощей и картофеля, выращенных в подсобных хозяйствах граждан, чтобы направлять их на продажу.

В документах указано, что картофелеуборочная кампания находится в активной фазе, однако цены российских производителей растут из-за сложностей при его уборке из-за плохой погоды. «В текущем году для картофеля климатические условия сложились наиболее неблагоприятно. Несмотря на это, уже накопано 6,6 млн тонн картофеля, что соответствует уровню прошлого года, уборка культуры продолжается. Полученный урожай обеспечит внутренние потребности страны», - сообщили газете в Минсельхозе. В ведомстве добавили, что проект закупки овощей в странах СНГ вместо дальнего зарубежья разрабатывают по поручению президента РФ. Это позволит снизить цены на внутреннем рынке в межсезонье.

В Минпромторге изданию сообщили, что прорабатывают вопрос расширения сотрудничества торговых сетей с поставщиками и производителями СНГ для поставок в Россию овощей «борщевого набора» в период сокращения запасов урожая собственного производства.

Директор Национального плодоовощного союза Михаил Глушков рассказал, что из-за дождей в этом году тракторы не могли выйти в поле, процесс сбора урожая шел медленно. Глава отраслевого союза также указал на невысокое качество картофеля: он более мелкий и обладает избыточной увлажненностью, которая сократит срок его хранения. «На осень и зиму собранного урожая нам хватит, но возникает вопрос, как рано нам придется ввозить продукцию из других стран по более высоким ценам», - добавил Глушков.