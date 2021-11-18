Дождь и до +6 градусов ожидается в Пскове 18 ноября

09:19, 18 ноября 2021, ПАИ

18 ноября в Пскове днем выпадут небольшие осадки, преимущественно в виде дождя, ночью прогнозируется небольшой мокрый снег с дождем. Температура днем составит от +4 до +6 градусов, ночью — от 0 до +2, сообщает официальный Telegram-канал Псковской области со ссылкой на псковский гидрометцентр.

В Великих Луках днем ожидаются небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя, ночью - снег, мокрый снег. Днем столбики термометров поднимутся до +2...+4 градусов, ночью похолодает до 0...+2.

В целом по области ожидается облачная погода. Днем выпадут умеренные осадки: снег, мокрый снег, переходящий в дождь. Будет дуть умеренный ветер южных направлений. Температура днем составит от +1 до +6 градусов, ночью — от 0 до +4.