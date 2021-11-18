На жителя Локнянского района завели уголовное дело за фальшивые водительские права

09:40, 18 ноября 2021, ПАИ

Полиция завела уголовное дело на жителя Локнянского района за управление автомобилем с поддельными водительскими правами. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

Мужчине грозит наказание в виде ограничения свободы или лишения свободы на срок до одного года по части третьей статьи 327 УК РФ.

В настоящее время проводятся следственные и оперативно-разыскные мероприятия на установление всех обстоятельств.