Производитель отделочных работ в Пскове может получать до 180 тысяч рублей

09:32, 18 ноября 2021, ПАИ

До 180 тысяч рублей может получать производитель отделочных работ в Пскове, сообщили Псковскому агентству информации в SuperJob.

В ноябре сервис по поиску работы изучил предложения работодателей и ожидания претендентов на позицию «Производитель отделочных работ».

За год прирост зарплатных предложений в сфере строительства составил 17,4%. Производитель отделочных работ в Москве может рассчитывать на максимальную зарплату в размере 300 тысяч рублей, в Санкт-Петербурге – 260 тысяч рублей. Такой уровень дохода работодатели предлагают прорабам с высшим строительным образованием, опытом руководства отделочными работами от трёх лет, в том числе на VIP-объектах.

Среднерыночная зарплата прораба в Пскове составляет 85 тысяч рублей. Специалисты с опытом отделочных работ от двух лет, знанием способов ведения строительных работ и навыком чтения чертежей зарабатывают от 42 до 50 тысяч рублей; с опытом руководства отделочными работами от одного года, умением составлять заявки и вести сметы могут получать от 50 до 60 тысяч рублей. Специалист с опытом управления работами от трёх лет, высшим образованием и навыком выполнения отделочных работ «под ключ» может получать от 60 до 90 тысяч рублей.

Также составлен среднестатистический портрет соискателя в городе. Это мужчина в возрасте 48 лет, 68% из них имеют высшее образование, 27% готовы к переезду.