Самолет Москва - Псков приземлился в Пулково из-за плохих погодный условий над Псковом

09:33, 18 ноября 2021, ПАИ

Самолёт Москва - Псков совершил посадку в Пулково из-за плохих летных условий над Псковом, сообщил официальный канал Псковской области в Telegram.

«Самолёт, который вылетел из Москвы в 22:30, был вынужден сесть в аэропорту Пулково (Санкт-Петербург) из-за низкой облачности над Псковом», - сообщил директор Псковского международного аэропорта «Княгиня Ольга» Артём Тарасов.

Предварительный вылет самолёта из Пулково в Псков назначен на 10:00.