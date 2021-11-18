Самолет Москва - Псков приземлился в Пулково из-за плохих погодный условий над Псковом
Самолёт Москва - Псков совершил посадку в Пулково из-за плохих летных условий над Псковом, сообщил официальный канал Псковской области в Telegram.
«Самолёт, который вылетел из Москвы в 22:30, был вынужден сесть в аэропорту Пулково (Санкт-Петербург) из-за низкой облачности над Псковом», - сообщил директор Псковского международного аэропорта «Княгиня Ольга» Артём Тарасов.
Предварительный вылет самолёта из Пулково в Псков назначен на 10:00.
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18 ноября 2021
Самолет Москва - Псков приземлился в Пулково из-за плохих погодный условий над Псковом