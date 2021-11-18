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Общество

В Новосокольниках завершили капремонт крыши дома № 14 на Матросова

В Новосокольниках завершены и приняты работы по капитальному ремонту крыши дома № 14 на улице Матросова. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Фонда капитального ремонта Псковской области.

Работы выполнила подрядная организация ООО «Созидатель». Была отремонтирована стропильная система крыши, утеплено чердачное перекрытие, устроено покрытие кровли из оцинкованного металлического листа, установлена система снегозадержания. Также рабочие переложили дымовые и вентиляционные трубы, после чего обшили профилированным оцинкованным листом. Установлены зонты на дымовые и вентиляционные трубы.

Комиссия приняла выполненные работы в полном объеме. Собираемость взносов на капитальный ремонт в указанном многоквартирном доме составляет 94,4%.

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