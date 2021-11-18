Прокуратура Псковской области ответит на вопросы людей с инвалидностью
3 декабря в Псковской областной организации Всероссийского общества инвалидов прокуратура Псковской области организует прием граждан с ограниченными возможностями, сообщили Псковскому агентству информации в ведомстве.
Мероприятие приурочено к Международному дню инвалида, который ежегодно отмечается 3 декабря.
В связи со сложной эпидемиологической обстановкой личный прием будет осуществляться по предварительной записи. До 28 ноября необходимо записаться на прием и направить соответствующие вопросы на электронную почту Псковской областной организации Всероссийского общества инвалидов: voi-pskov@yandex.ru или по телефону 8 (960) 221-84-57.
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