Ольга Дементьева предложила возобновить работу по созданию портала кооперации в Псковской области

14:23, 18 ноября 2021, ПАИ

Руководитель отдела развития ООО «Титан-Полимер» Ольга Дементьева, выступая на круглом столе «Развитие промышленной кооперации в Псковской области» в медиацентре Псковского агентства информации, предложила возобновить работу по созданию единого портала кооперации в Псковской области.

По словам Ольги Дементьевой, создание портала кооперации началось в рамках Российского союза промышленников и предпринимателей, когда крупный бизнес при участии администрации Псковской области подготовил техническое задание для будущей платформы.

«Давайте объединимся, потому что этот материал нужно актуализировать. Администрирование, мы уже обсуждали, под свое крыло возьмет Торгово-промышленная палата Псковской области. Мы должны вернуться к этой платформе, она нужна всем сторонам», - заключила Ольга Дементьева.

17 ноября в медиацентре Псковского агентства информации прошел круглый стол «Развитие промышленной кооперации в Псковской области».