30 лет исполнилось псковскому УФАС

10:13, 18 ноября 2021, ПАИ

18 ноября Управление Федеральной антимонопольной службы по Псковской области отмечает 30 лет со дня образования. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства, в этот день в 1991 году, спустя год после создания Государственного комитета по антимонопольной политике Российской Федерации, было сформировано Псковское территориальное управление ГКАП со штатной численностью 14 человек.

На протяжении 30 лет управление выполняет государственную задачу: развивает и защищает конкурентную среду. Борьба с монополизмом и недобросовестной конкуренцией является залогом эффективного и прогрессивного развития экономики Псковской области, подчеркивают в антимонопольной службе.

«Сегодня псковское УФАС России – команда профессионалов, которая с полной отдачей трудится на защите интересов граждан Псковской области», – заметили в пресс-службе. – Но мы не только трудимся, мы умеем также устраивать праздники, квесты, квизы, состязания. Мы любим участвовать во флешмобах, конкурсах, которые устраиваются нашими коллегами из других регионов и центральным аппаратом ФАС России».

Отметим, первыми руководителями псковского УФАС были Александр Соловьёв, Владимир Кобыжча, Людмила Самохвалова. В настоящий момент руководителем УФАС России по Псковской области является Ольга Милонаец.