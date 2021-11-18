Более 640 тысяч тестов на коронавирус провели в Псковской области

10:22, 18 ноября 2021, ПАИ

За последние сутки в Псковской области провели 2 084 теста на коронавирус. Общее количество исследований с начала пандемии достигло 640 123, сообщил губернатор Михаил Ведерников в своём Instagram-аккаунте.

Всего в Псковской области коронавирусом заразилось 63 243 человека, 54 141 пациент выздоровел, 1001 человек умер.

Новая коронавирусная инфекция опасна своими осложнениями. В особой зоне риска находятся граждане с хроническими заболеваниями и пожилого возраста. Важно соблюдать основные правила санитарной безопасности — носить маску, перчатки, обрабатывать руки антисептиком, соблюдать дистанцию полтора-два метра. Необходимо также избегать мест массового скопления людей.