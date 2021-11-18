Подрядчики готовы к содержанию улично-дорожной сети Пскова зимой

10:26, 18 ноября 2021, ПАИ

Вопрос содержания улично-дорожной сети Пскова в зимний период обсудили члены комитета по ЖКХ и благоустройству Псковской городской Думы 18 ноября, сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

Заместитель главы Пскова Сергей Гаврилов рассказал, что управление городского хозяйства администрации города уже заключило муниципальные контракты на уборку. Техника готова, подготовлены соляная смесь, песок, дорожно-строительная техника

Начальник управления городского хозяйства Николай Баринов уточнил, что проведены проверки двух основных подрядчиков, отвечающих за содержание дорог. По его словам, на сегодняшний день песчано-соляная смесь имеется в достаточном количестве, подготовлены 14 единиц техники для уборки в Центре и 30 - на Завеличье и Запсковье. Служба благоустройства города подготовила 8 тракторов, которые в случае выпадения снега выезжают под утро для очистки дорог. Контракты с подрядчиками заключены по 30 ноября 2023 года.

Парки и скверы контракты за Запсковье и в Центре будет убирать Дорожно-парковое управление №1, на Завеличье — компания «Чистый двор».

Сергей Гаврилов обратил внимание, что нужно не забывать про остановки, вовремя выезжать на уборку.

Глава Пскова Елена Полонская уточнила, что контрактами нужно предусмотреть зимнюю уборку новых скверов города.