Полиция выявила трех пьяных водителей в Псковской области

10:31, 18 ноября 2021, ПАИ

С 15 по 17 ноября полиция выявила трех пьяных водителей в Псковской области, которые сели за руль автомобиля в нетрезвом виде повторно. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В этот период были выявлены нетрезвые водители в Пскове, Великих Луках и в Бежаницком районе. Трое водителей на момент проверки автомобиля находились в состоянии алкогольного опьянения и ранее имели административные наказания за аналогичное правонарушение.

По данным фактам проводятся проверки. Согласно статье 264.1 УК РФ пьяные водители, которые повторно задержанны за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.