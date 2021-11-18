На Завеличье в Пскове завершились работы по врезке новой линии водопровода

10:31, 18 ноября 2021, ПАИ

На Завеличье в Пскове завершились работы по врезке новой линии водопровода, сообщил в своём Instagram и. о. главы администрации города Борис Елкин.

«Подрядчик выполнил поставленную задачу и, как мы и планировали, закончил работы раньше намеченного срока, - отметил Елкин. - Во многих близлежащих жилых домах подача воды сохранялась и во время производства работ. Сейчас водоснабжение восстановлено в полном объеме».

«Если воды все же нет - обращайтесь, пожалуйста, в свою управляющую компанию. Возможно, требуется помощь сантехников», - подытожил Борис Елкин.