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Общество

3,6 млн планируют потратить на вывоз снега в Пскове предстоящей зимой

3,6 млн рублей планируют потратить на вывоз снега в Пскове в предстоящий зимний период. Вопрос обсуждался на заседании комитета по ЖКХ и благоустройству Псковской городской Думы 18 ноября, сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

Глава Пскова Елена Полонская уточнила, готов ли полигон, куда будут вывозить снег.

Начальник управления городского хозяйства администрации Пскова Николай Баринов отметил, что полигон будет тот же самый — в Ваулиных Горах, он соответствует требованиям. Уже подписан контракт на вывоз снега на 3 млн 600 тыс. рублей. В прошлом году эта сумма составляла 3 млн.

«Проведена ли работа с управляющими компаниями?» - поинтересовалась Елена Полонская.

Заместитель главы города Сергей Гаврилов уточнил, что такие совещания проводятся каждый год, в текущем оно уже состоялось. Сейчас управляющие компании приводят в порядок инвентарь, завозят песок, к зимней уборке они готовы.

Также прозвучал вопрос, касающийся некачественной обработки территорий противогололёдной смесью в прошлом году.

Николай Баринов заметил, что в управляющих компаниях не хватает дворников.

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