VK расскажет российским школьникам все о разработке игр на «Уроке цифры»

10:47, 18 ноября 2021, ПАИ

С 22 ноября по 12 декабря в школах по всей России будет проходить новый этап всероссийского проекта «Урок цифры». Темой нового урока от компании VK станет разработка игр. Школьники со всей России смогут узнать, как создаются игры, какие есть жанры и платформы, а также какие профессии существуют в этой сфере. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

Организаторами образовательной акции выступают АНО «Цифровая экономика» при поддержке Минцифры России, Минпросвещения России, а также ведущие российские ИТ-компании.

На новом «Уроке цифры», который проводит компания VK, школьники узнают все о разработке игр — от этапов создания компьютерных игр до профессий, задействованных в этом процессе. Урок подготовлен при поддержке проектов экосистемы VK — международного бренда MY.GAMES в лице пензенской студии разработки мобильных игр BIT.GAMES, образовательной платформы Учи.ру и облачной платформы VK Cloud Solutions.

Школьники с 1 по 11 класс смогут примерить на себя разные профессии из индустрии игр. По сюжету тренажера этого года ребята вместе с персонажами проекта «Урок цифры» попадают в обстановку игры «Домовята» (разработана студией BIT.GAMES). Школьникам предлагается доработать игру изнутри, встав на место ее разработчиков. Так, младшеклассники попробуют себя в ролях программиста, художника и аниматора. Учащиеся 5-8 классов перевоплотятся в гейм-дизайнеров, тестировщиков игр и маркетологов. А старшеклассники попробуют себя в роли продюсеров игр и узнают о различных жанрах игровых проектов, платформах и стадиях жизни игры. Они попробуют стать руководителями собственных игровых студий, наймут команду, поставят правильно задачи и смогут распределить ресурсы таким образом, чтобы быстрее и эффективнее создать с нуля собственную игру.

С помощью тренажеров участники «Урока цифры» будут конструировать персонажей и создавать анимацию, собирать воедино элементы игры, тестировать игру и многое другое.

Как и в прошлом году, «Урок цифры» пройдет онлайн. Принять участие могут все желающие с компьютера, планшета или смартфона.

«Онлайн-играми увлекаются многие подростки. Но не все знают, что хобби можно сделать профессией, даже если ты не интересуешься программированием. Этой осенью проекты экосистемы VK начали знакомить школьников с профессиями в сфере игр в День ИТ-знаний, в котором приняли участие свыше 290 тысяч ребят по всей стране. Теперь продолжим это делать уже в рамках «Урока цифры». Наша цель — показать, что создание игр — это интересно и увлекательно и что найти себя в этой сфере может любой школьник из любого региона страны. Уверен, что наш урок будет полезен и востребован не только школьниками, но и родителями и учителями разных школьных предметов», — отметил Борис Добродеев, генеральный директор VK.

«Информационные технологии играют важную роль в школьном образовании. Интерес к игровой сфере, участие в киберспортивных соревнованиях может способствовать профессиональному самоопределению ребят, их развитию в этом направлении. Мы рады, что ведущие российские ИТ-компании, такие как компания VK, поддерживают проект «Урок цифры». Благодаря специалистам школьники в понятной форме узнают, как устроена игровая индустрия, какие в ней есть специальности, как можно применить свои знания и навыки, что в будущем поможет им найти свое призвание в этой области», — отметил министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов.

«Сегодня многие ребята увлекаются компьютерными играми, теперь у них появилась замечательная возможность попробовать свои силы в качестве программиста, художника, аниматора, гейм-дизайнера, тестировщика, узнать подробнее о том, какие бывают жанры, пройти увлекательный процесс создания игры от зарождения идеи до выпуска готового продукта. Материалы школьникам и учителям дают ведущие российские ИТ-компании — мы очень благодарны коллегам из VK, которые познакомят школьников с профессиями в игровой сфере. Все тренажёры будут доступны для учителей и школьников круглый год, их можно легко интегрировать в учебный план в соответствии с видением педагога», — отметил Евгений Ковнир, генеральный директор АНО «Цифровая экономика».