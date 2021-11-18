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Происшествия

83 человека погибли в ДТП в Псковской области за 10 месяцев

С января по октябрь 2021 года в Псковской области произошло 600 дорожно-транспортных происшествий. В них погибло 83 человека (из них пять – дети) и 761 человек получил ранения различной степени тяжести (в том числе 64 ребёнка). Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Управлении ГИБДД УМВД России по Псковской области.

Отмечается, что причиной подавляющего числа ДТП является сознательное нарушение ПДД участниками дорожного движения, а особенно водителями транспортных средств – это и управление транспортным средством в состоянии опьянения, и превышение скоростного режима, и выезд на полосу встречного движения, и нарушение правил проезда пешеходных переходов.

В преддверии Всемирного дня памяти жертв ДТП, который проходит 21 ноября, в Псковской области проведут комплекс профилактических мероприятий. Их цель – почтить память жертв ДТП и выразить соболезнования членам их семей, а также ещё раз напомнить всем участникам дорожного движения о необходимости соблюдения правил дорожного движения.

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