Водитель сбил пешехода в Невеле

10:58, 18 ноября 2021, ПАИ

В Невеле водитель автомобиля LADA сбил пешехода на пересечении улицы Гвардейской и площади Коммуны. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в газете «Невельский вестник».

Как передают с места происшествия, предположительная причина ДТП - скользкая дорога. 30-летний пострадавший с травмой руки был госпитализирован сотрудниками скорой помощи.

На месте работали сотрудники ГИБДД, сотрудники скорой медицинской помощи и сотрудники МЧС. Обстоятельства произошедшего выясняются.