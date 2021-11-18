Водитель сбил пешехода в Невеле
В Невеле водитель автомобиля LADA сбил пешехода на пересечении улицы Гвардейской и площади Коммуны. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в газете «Невельский вестник».
Как передают с места происшествия, предположительная причина ДТП - скользкая дорога. 30-летний пострадавший с травмой руки был госпитализирован сотрудниками скорой помощи.
На месте работали сотрудники ГИБДД, сотрудники скорой медицинской помощи и сотрудники МЧС. Обстоятельства произошедшего выясняются.
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