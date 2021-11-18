Скончался старейший преподаватель ПсковГУ Прокопий Сорокун

11:00, 18 ноября 2021, ПАИ

На 101-м году жизни скончался старейший преподаватель ПсковГУ, доктор психологических наук, профессор кафедры психологии, ветеран Великой Отечественной войны Прокопий Сорокун. Его не стало 16 ноября. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе вуза.

Прокопий Афанасьевич Сорокун – человек, стоящий у истоков зарождения профессиональной психологии на Псковщине, он был первым заведующим кафедрой психологии Псковского государственного педагогического института им. С. М. Кирова и руководил ею с 1978 по 1984 год. При непосредственном участии Прокопия Афанасьевича в 1996 году на базе этой кафедры открылся психолого-педагогический факультет и началась подготовка студентов-психологов. Большинство преподавателей кафедры психологии и сопровождения развития ребенка являются его учениками.

Разносторонность, глубина знаний, высокая требовательность к себе, ответственное отношение к делу, доброжелательность, отзывчивость, сдержанность, скромность и личное обаяние — вот лишь некоторые качества Прокопия Афанасьевича, которыми он запомнился коллегам и студентам.

Преподаватели и студенты института образования и социальных наук выражают искренние соболезнования семье и близким Прокопия Сорокуна в связи с невосполнимой утратой.