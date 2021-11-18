Новогоднюю ярмарку на улице Пушкина планируют провести в Пскове

11:02, 18 ноября 2021, ПАИ

В Пскове планируют провести новогоднюю ярмарку на улице Пушкина, если позволит санитарно-эпидемиологическая обстановка и не будет дополнительных ограничений. Об этом сообщила заместитель главы администрации Пскова Елена Жгут на заседании комитета по ЖКХ и благоустройству Псковской городской Думы 18 ноября, сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

Также планируется задействовать Летний сад. Елена Жгут уточнила, что в этом году ярмарку хотят провести в новом формате. В ней примет участие и общепит.