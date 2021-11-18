Водителей могут оштрафовать за пересечение заснеженной разметки

11:08, 18 ноября 2021, ПАИ

Зимой в России сотрудники ГИБДД могут крупно оштрафовать автомобилистов за пересечение заснеженной разметки в неположенном месте, в некоторых случаях речь может идти о лишении водительских прав. Об этом предупредили автоюристы в разговоре с Ura.ru.

Специалисты напомнили, что любые осадки создают для водителей ловушки на дороге.

Избежать наказания можно, если водитель будет руководствоваться дорожными знаками. В случае если нет и их, автомобилисту нужно визуально разделить проезжую часть на две равные половины и двигаться по правой половине, соблюдая скоростной режим.

Оспорить штраф за пересечение разметки в зимний период водителю всегда может помочь видеозапись с регистратора, подчеркнули эксперты.