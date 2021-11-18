Более 37 тысяч человек заболели COVID-19 в России за сутки

11:28, 18 ноября 2021, ПАИ

За последние сутки в России выявлено 37 374 новых случая заболевания коронавирусом, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

17 ноября в стране зафиксирован 1 251 летальный исход от COVID-19. За сутки в России полностью выздоровело от коронавируса 36 414 человек.

Всего по состоянию на 18 ноября в России выявлено 9 219 912 случаев заболевания коронавирусом, 7 919 250 человек выздоровело, 260 335 – умерло.