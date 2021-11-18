Новый суточный рекорд смертей пациентов с COVID-19 зафиксирован в России

11:32, 18 ноября 2021, ПАИ

За минувшие сутки в России зафиксирован 1 251 летальный исход от COVID-19. Это максимальный суточный показатель за всё время пандемии, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

За последние сутки в России выявлено 37 374 новых случая заболевания коронавирусом, полностью выздоровело 36 414 человек.

Всего на 18 ноября в России зафиксировано 9 219 912 случаев заболевания коронавирусом, 7 919 250 человек выздоровело, 260 335 – умерло.