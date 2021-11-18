Институт непрерывного образования ПсковГУ приглашает слушателей на бесплатное обучение по трем программам
В рамках федерального проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография» ПсковГУ ведёт активный набор на бесплатное обучение для отдельных категорий граждан. Обучение будет проводиться по программам «Основы SMM», «Разработка веб-сайтов» и «Контрактная система в сфере закупок». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе вуза.
«Основы SMM»
Курс включает в себя:
- основы рерайтинга и копирайтинга;
- правила подбора и создания фотоконтента;
- знакомство с трендами социальных сетей;
- обучение навыкам работы с рекламными кабинетами Facebook/Instagram и «ВКонтакте»;
- аналитику в Яндекс.Метрике и Google Analytics;
- стажировку в АНО ИД «Медиа 60»;
- наработку опыта ведения медиапаблика.
После прохождения обучения слушатели программы смогут:
использовать в своей деятельности современные информационно-коммуникационные технологии, в том числе интернет-технологии;
создавать актуальный контент;
применять инструменты и методы продвижения компании в социальных сетях;
владеть текстовыми и графическими редакторами, технологиями размещения и передачи информации в сетях Интернет/интранет;
В настоящее время обучение прошли 20 слушателей, учатся 11 слушателей.
«Контрактная система в сфере закупок»
Курс обучения включает в себя:
- вопросы составления тендерной документации;
- изучение алгоритма составления контрактов в сфере закупок;
- овладение навыками порядка прохождения проверок и встречных проверок, мониторинга, контроля, аудита и защиты прав и интересов участников закупок.
После прохождения обучения слушатели программы смогут:
- работать с нормативными правовыми актами и локальными нормативными актами, содержащими нормы и правила, регламентирующие осуществление закупок;
- формировать и изменять планы-графики закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд;
- выбирать технологии мониторинга, контроля, аудита и защиты прав и интересов участников закупок;
- применять способы определения поставщиков (подрядчика, исполнителя) с учетом преимуществ и недостатков каждого способа;
Обучение прошли 8 слушателей; учатся 4 слушателя.
«Разработка веб-сайтов»
Задачами курса является изучение основ разработки современных веб-сайтов, веб-приложений, используя средства библиотеки Django на языке программирования Python, а также применяя язык HTML, управляя стилями через CSS и зная основы языка JavaScript; изучение средств доступа к базам данных в локальных и глобальных сетях на примере SQLite; подготовка обучаемых к практической деятельности в области разработки, внедрения веб-сайтов и веб-приложений.
Курс обучения включает в себя:
- навыки работы с библиотекой Django на языке Python;
- наработку опыта frontend- и backend-разработки.
- После прохождения обучения слушатели программы смогут:
- устанавливать необходимое программное обеспечение;
- разрабатывать веб-интерфейсы;
выполнять подготовку данных для реализации работы над веб-приложением;
разрабатывать динамические веб-сайты (веб-приложения, интернет-сообщества).
Обучение проходят 3 слушателя.
Добавим, стать участниками бесплатного обучения могут следующие категории слушателей:
1. Граждане, ищущие работу и обратившиеся в органы службы занятости, включая безработных;
2. Лица в возрасте 50 лет и старше;
3. Лица предпенсионного возраста;
4. Женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребёнком в возрасте до 3 лет;
5. Женщины, имеющие детей дошкольного возраста, не состоящие в трудовых отношениях.
Подробней о том, как подать заявку и какие для этого документы нужны, читайте в нашем материале.