Институт непрерывного образования ПсковГУ приглашает слушателей на бесплатное обучение по трем программам

11:43, 18 ноября 2021, ПАИ

В рамках федерального проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография» ПсковГУ ведёт активный набор на бесплатное обучение для отдельных категорий граждан. Обучение будет проводиться по программам «Основы SMM», «Разработка веб-сайтов» и «Контрактная система в сфере закупок». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе вуза.

«Основы SMM»

Курс включает в себя:

основы рерайтинга и копирайтинга;

правила подбора и создания фотоконтента;

знакомство с трендами социальных сетей;

обучение навыкам работы с рекламными кабинетами Facebook/Instagram и «ВКонтакте»;

аналитику в Яндекс.Метрике и Google Analytics;

стажировку в АНО ИД «Медиа 60»;

наработку опыта ведения медиапаблика.

После прохождения обучения слушатели программы смогут:

использовать в своей деятельности современные информационно-коммуникационные технологии, в том числе интернет-технологии;

создавать актуальный контент;

применять инструменты и методы продвижения компании в социальных сетях;

владеть текстовыми и графическими редакторами, технологиями размещения и передачи информации в сетях Интернет/интранет;

В настоящее время обучение прошли 20 слушателей, учатся 11 слушателей.

«Контрактная система в сфере закупок»

Курс обучения включает в себя:

вопросы составления тендерной документации;

изучение алгоритма составления контрактов в сфере закупок;

овладение навыками порядка прохождения проверок и встречных проверок, мониторинга, контроля, аудита и защиты прав и интересов участников закупок.

После прохождения обучения слушатели программы смогут:

работать с нормативными правовыми актами и локальными нормативными актами, содержащими нормы и правила, регламентирующие осуществление закупок;

формировать и изменять планы-графики закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд;

выбирать технологии мониторинга, контроля, аудита и защиты прав и интересов участников закупок;

применять способы определения поставщиков (подрядчика, исполнителя) с учетом преимуществ и недостатков каждого способа;

Обучение прошли 8 слушателей; учатся 4 слушателя.

«Разработка веб-сайтов»

Задачами курса является изучение основ разработки современных веб-сайтов, веб-приложений, используя средства библиотеки Django на языке программирования Python, а также применяя язык HTML, управляя стилями через CSS и зная основы языка JavaScript; изучение средств доступа к базам данных в локальных и глобальных сетях на примере SQLite; подготовка обучаемых к практической деятельности в области разработки, внедрения веб-сайтов и веб-приложений.

Курс обучения включает в себя:

навыки работы с библиотекой Django на языке Python;

наработку опыта frontend- и backend-разработки.

После прохождения обучения слушатели программы смогут:

устанавливать необходимое программное обеспечение;

разрабатывать веб-интерфейсы;

выполнять подготовку данных для реализации работы над веб-приложением;

разрабатывать динамические веб-сайты (веб-приложения, интернет-сообщества).

Обучение проходят 3 слушателя.

Добавим, стать участниками бесплатного обучения могут следующие категории слушателей:

1. Граждане, ищущие работу и обратившиеся в органы службы занятости, включая безработных;

2. Лица в возрасте 50 лет и старше;

3. Лица предпенсионного возраста;

4. Женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребёнком в возрасте до 3 лет;

5. Женщины, имеющие детей дошкольного возраста, не состоящие в трудовых отношениях.

Подробней о том, как подать заявку и какие для этого документы нужны, читайте в нашем материале.