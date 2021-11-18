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Общество

«Курячьи именины» в Порховском доме ремёсел: Марокко отдыхает

Порховские ремесленники и музыканты отпраздновали осенние Кузьминки.

Летопись гласит…

На Руси святых Косму и Дамиана (в обиходе Кузьму и Демьяна) почитали с древних времен. Одни представляли их как лекарей, а другие «рукомесленниками», которые денег за свою работу не брали. Некоторые вообще воспринимали братьев-чудотворцев как одного святого и называли Кузьмодемьяном.

Осенний день памяти Козьмы и Демьяна приходится на 14 ноября, его называют «осенними Кузьминками». В старину с этого дня начинали забивать на продажу кур, поэтому в курятниках служили молебен и кропили птиц святой водой.

Чтобы птица водилась, в этот день к тому же надо было обязательно отведать блюдо из куриного мяса. Во время еды ни в коем случае нельзя было ломать куриные кости, чтобы птица не болела. Поэтому осенние Кузьминки ещё называли «курячьими именинами».

Погудели

Детская школа искусств города Порхова в этом году тоже решила отпраздновать Кузьминки вместе с сотрудниками Дома ремёсел. Поэтому вечер получился музыкальный. Играли гусли, а, как известно, название этого инструмента пошло от слова «гудеть». К гуслям присоединились балалайка, деревянные ложки и гитара.

Ансамбль русских народных инструментов Порховской школы искусств сперва исполнил потешки, а потом и другую народную музыку.

Ведущие мероприятия загадывали зрителям загадки про осенние приметы.

Ты целуй меня везде

На праздник пришли и члены порховского клуба «Берегиня» - рукодельницы не хуже легендарных Козьмы и Демьяна. Они устроили выставку своих работ. И уже во время концерта вдруг вспомнили: «Мы же начали заниматься клубом этим в 2011 году! Так что же это получается? Нам нынче 10 лет? Ничего себе!». И сразу же поступило предложение: «Давайте отпразднуем наш юбилей 25 декабря!» Все согласились.

Но почему именно 25 декабря – я так и не понял, поэтому спросил у Натальи Мартыновой – основательницы «Берегини». «25 декабря празднуется Спиридон-солнцеворот, - ответила она. – В этот день запрещается делать любую работу, поэтому вечернее время можно посвятить гаданиям, а дневное – развлечениям».

И даже в Марокко не надо ехать

В завершение мероприятия заведующая Порховским домом ремёсел Ирина Константинова позвала всех на экскурсию по обновлённому музею. Советую и вам обязательно его посетить. Кстати, там можно заказать мастер-класс по плетению из болотных трав, из лозы, а такого вам больше нигде не предложат, кроме как в Марокко после прививки «Спутником».

В общем, в Порхове на осенние Кузьминки всё было очень традиционно. Правда, ни одна курица не пострадала.

Даниил Григорьев

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