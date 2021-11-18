В ТЦ «Акваполис» эвакуировали посетителей

12:02, 18 ноября 2021, ПАИ

В 11:45 в ТЦ «Акваполис» эвакуировали посетителей и персонал торгового центра. В магазине сработала пожарная сигнализация. На месте происшествия работают пожарные подразделения.

«Ложная сработка пожарной сигнализации по причине ремонтных работ. Ничего не горело», - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Напомним, что 1 января 2019 года загорелся автомобиль на подземной парковке торгово-развлекательного центра «Акваполис» в Пскове.



