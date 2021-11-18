Работающие по QR-кодам организации Пскова обозначили на «Яндекс.Картах»

12:18, 18 ноября 2021, ПАИ

Сервис «Яндекс.Карты» стал отмечать псковские организации, которые работают с системой пропусков по QR-кодам.

При поиске любой организации, заведения общепита или учреждения культуры сервис показывает пользователю, есть ли там система QR-кодов.

«QR-код могут получить те, кто официально переболели коронавирусом, получили сертификат о вакцинации или справку об отрицательном ПЦР-тесте. Не забудьте взять с собой паспорт. Возможно, организация работает дистанционно — уточняйте», - отмечает сервис в поле информации каждого отдельного заведения.

Напомним, в регионе действует система QR-кодов. Так, совершеннолетние граждане без предъявления документа о завершённой вакцинации (либо документа о перенесенном COVID19 в течение шести предыдущих месяцев) не смогут посещать объекты общепита, аквапарк, бассейны, фитнес-центры, культурные мероприятия, музеи, библиотеки и иные досуговые развлекательные организации.