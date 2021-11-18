Уголовное дело грозит жителю Островского района за рыбалку с электроудочкой

12:11, 18 ноября 2021, ПАИ

Сотрудниками рыбоохраны Псковской области пресекли ловлю рыбы при помощи электроудочки, сообщили Псковскому агентству информации в территориальном управлении Федерального агентства по рыболовству.

11 ноября сотрудники отдела государственного контроля, надзора и рыбоохраны по Псковской области совместно с представителями общественности проводили мероприятия по контролю за соблюдением обязательных требований законодательства в области рыболовства и сохранения водных биоресурсов на берегу реки Великой. Вблизи деревни Шенихово Островского района было зафиксировано нарушение п. 29.5.1 Правил рыболовства для Западного рыбохозяйственного бассейна - мужчина ловил рыбу на самодельной алюминиевой лодке с использованием электроудочки. На момент прибытия рыбоохраны водных ресурсов при нем не было обнаружено.

По данному факту составлен протокол об административном правонарушении по части 2 статьи 8.37 КоАП РФ, а также протокол изъятия. Материалы дела направлены в ОМВД России по Островскому району для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного статьёй 256 УК РФ.