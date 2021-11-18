Центр Чумакова разрабатывает две вакцины на основе дельта-штамма COVID-19

12:24, 18 ноября 2021, ПАИ

Центр имени Чумакова разрабатывает две вакцины для профилактики COVID-19 на основе дельта-штамма коронавируса. Об этом заявил директор научного центра, член-корреспондент Российской академии наук Айдар Ишмухаметов, сообщает ТАСС.

«В разработке две вакцины «Ковивак дельта моно» и «Ковивак комби» на основе выделенного дельта-штамма коронавируса», – сказал он.

По словам эксперта, учёные пока больше склоняются ко второй версии и ждут решения регуляторной системы. Айдар Ишмухаметов выразил мнение, что препарат могут выпустить в качестве нового продукта.