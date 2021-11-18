Более двух тысяч жителей Псковской области заболели коронавирусом за неделю

12:38, 18 ноября 2021, ПАИ

С 8 по 14 ноября заболеваемость коронавирусом в Псковской области выросла по сравнению с предыдущей неделей на 1,5%, выявлен 2051 случай. Показатели выше заболеваемости по РФ в 1,7 раза, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе областного управления Роспотребнадзора.

В форме ОРВИ протекали 1724 выявленных случая, в форме внебольничной пневмонии – 268. Кроме того, за этот период зафиксировали 59 случаев бессимптомного течения инфекции.

Наибольшая заболеваемость зарегистрирована в возрастной группе 65 лет и старше. Доля несовершеннолетних, заболевших в общей структуре, составила 9%.

В 15 муниципальных образованиях заболеваемость выше среднеобластного уровня. Наиболее высокая заболеваемость зарегистрирована в Новосокольническом, Опочецком, Псковском и Стругокрасненском районах.