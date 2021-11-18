На 5,4% выросла заболеваемость ОРВИ в Псковской области

12:45, 18 ноября 2021, ПАИ

В Псковской области на 5,4% выросла заболеваемость ОРВИ, зарегистрировано 3 849 случаев, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе областного управления Роспотребнадзора.

Заболеваемость ОРВИ выше недельного порогового уровня по населению в целом на 4,4%. Превышение эпидпорога зарегистрировано в возрастной группе от 15 лет и старше – на 44,5 %.

В Пскове заболеваемость ОРВИ по сравнению с предыдущей неделей снизилась на 17,7% и составила 83,1 на 100 тысяч населения, зарегистрировано 1 747 случаев.

За этот период госпитализировано 45 человек, количество госпитализированных по сравнению с предыдущей неделей уменьшилось на 1 человека. За неделю лабораторно обследовано на наличие возбудителей гриппа и ОРВИ 32 человека. Вирусы гриппа не обнаружены. У троих больных выявлены прочие вирусы.