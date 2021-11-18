Психические заболевания – пресс-конференция в медиацентре ПАИ

13:50, 18 ноября 2021, ПАИ

На пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации новый главный врач Псковской областной психиатрической больницы Михаил Миронов рассказал, будут ли внесены изменения в работу лечебного учреждения, а также об оказании медицинской помощи пациентам, обеспеченности кадрами и лекарственными препаратами и о планах по дальнейшей работе больницы. Предлагаем вам текстовую версию этого разговора.

«Коек хватает»

- Михаил Николаевич, расскажите сначала о себе, где до этого работали и откуда к нам приехали.

- Добрый день. Я родился в Рязани, рос там, окончил Рязанский медицинский университет, потом сразу пошел интерном в областную психиатрическую больницу, где и работал до 2014 года. Потом работал заместителем главного врача в районе и потом, соответственно, главным врачом, где-то последние года 3. Конечно же, совмещая с работой психиатра-нарколога.

- В Псковской области вы недавно, только месяц?

- Больше, чуть больше месяца.

- Познакомились ли вы с работой учреждения, которое вы возглавляете, доставшегося вам в наследство? В чем, на ваш взгляд, сегодня нуждается лечебное учреждение? Достаточно ли койко-мест, медицинских кадров? Ваша оценка.

- Организацию уже успел посмотреть, понять, в принципе. Койко-мест у нас практически 500. Хватает или нет? С учетом наличия в области второй больницы, в Великих Луках, с учетом дневного стационара в диспансере, в принципе, коек хватает. Я так думаю, что их достаточно. При рассмотрении кадров – тут, конечно, есть определенные сложности, на самом деле, они большие. Не именно у нас, в больнице, а вообще по области в нашей службе психиатрической.

- Как говорят медики, которые были у нас в гостях, что вообще проблема кадров – это проблема общая для медицины, любого направления.

- Да, да. Я отвечаю за наш профиль. Работа ведется активная. Сейчас у нас идет обсуждение с Псковским государственным университетом о совместной работе. Цель этого – создание практики на базе больницы, возможно, это нам поможет потом открыть и кружок психиатра, допустим. Это улучшит обучаемость, и мы кого-то сможем привлечь из тех, кто сейчас обучается в нашем университете.

- Что касается медицинских кадров, может быть, есть у вас представление – кого больше не хватает: среднего медицинского персонала или врачей узких специальностей?

- Поровну. Где-то поровну не хватает и врачей, и среднего персонала, если быть объективным.

- На сегодняшний день в больнице 9 отделений, все они разноплановые. И несмотря на нехватку медицинских кадров, работа ведется везде активная и все отделения заполнены?

- Да, конечно. Все работает, и никаких накладок. Конечно же, бывают какие-то временные сложности, неудобства, но это, наверное, всегда бывает и везде.

- Кроме проблемы кадров, какие бы вы выделили проблемы, которые необходимо сегодня решать вашему учреждению?

- Особо ярких сложностей нет, все решается в рабочем порядке. Комитет в курсе всех наших проблем. Можно понять, что здание 85-го года рождения, так скажем, ему, конечно же, нужны какие-то обновления, какие-то изменения. Но все решается, все, в принципе, на контроле, и таких ярких проблем нет.

- Что касается обеспечения лекарственными препаратами, которые необходимы для лечения ваших пациентов, этот момент хотелось бы уточнить.

- Тут с этим порядок максимальный. Как показатель, в последний приезд наших старших психиатров из института имени Бехтерева был вывод, что лекарственное обеспечение и лечение полностью соответствуют всем нормативным документам.

- Скажите, пожалуйста, планируете ли вы, как новый руководитель, проводить какую-то реорганизацию, модернизацию в учреждении, в работе отделений?

- Нет, у нас все достаточно равномерно сделано, и баланс грамотный и хороший, соответствует, так скажем, нуждам области. А если в целом посмотреть, нужно анализировать. Сложно так взять и сказать сразу все эти вопросы.

- Посмотреть на этот процесс как следует!

- Да, и вопросы все-таки не ко мне, а к руководителям. Надо смотреть.

- По вопросу подходов к лечению пациентов, удовлетворяет ли вас на сегодняшний день то, как оказывается эта помощь пациентам в учреждении? И касательно оборудования психиатрической больницы: нужна ли закупка нового оборудования или достаточно того, которое имеется?

- Нет, все, что есть, у нас работает, все нормально. Где нужно что-то обновить, обновляется вполне вовремя.

- И подходы по лечению пациентов хотелось бы уточнить. Удовлетворены ли вы, как поставлена эта работа?

- Да, все устраивает вполне.

О психозах и депрессиях

- Вопрос такой по актуальности психических заболеваний. Насколько сегодня для региона актуальна эта проблема? Молодеют ли психозы? Кто сегодня ваши пациенты в основном?

- Смотрите, вопрос глобальный. В целом, ВОЗ сообщает, что в 2020 году в мире наши, так скажем, болезни вошли в пятерку основных по выходу на инвалидность. То есть проблема глобальная, масштабная, соответственно, и у нас она остается актуальной, как и везде.

- А с чем связан такой выход в пятерку причин по инвалидизации населения, как считаете?

- Потому что жизнь ускорилась максимально, в жизнь идет излишняя информация, все проблемы, которые есть, и внешние, и внутренние – способны дать толчок к ухудшению состояния психического. Поэтому стрессы, работа, стало очень много людей, использующих активные вещества, психоактивные вещества.

- Это надо как-то стимулировать, поддерживать свой организм для постоянных нагрузок? Это же не только в целях развлечений.

- Конечно. Надо же успевать за ритмом жизни, поэтому люди пытаются все это делать.

- Есть такой стереотип, что молодеют сейчас психозы. Согласны ли вы с этим? Может, не психозы, а другой термин правильный.

- Не очень я согласен. Но, по крайней мере, у нас в области за год 2020-й идет очень небольшое увеличение детских и взрослых, а в подростковом возрасте идет уменьшение. Если сравнивать со всей Россией. Поэтому все это не очень точно.

- А если говорить о депрессиях, насколько эта проблема актуальна? Какого возраста люди больше подвержены этим заболеваниям? Депрессивным расстройствам?

- Я понял. Депрессия – это заболевание, оно или у молодых, или уже у достаточно пожилых людей, когда от них отваливаются дети, у них очень часто возникает это ощущение и потерянности, и депрессии. Плюс у молодых – расставания, отношения, прочее. Это все сказывается.

- Может, какую-то небольшую статистику по психиатрическим расстройствам назовете? По распространенным диагнозам, например.

- Основные, наверное, это депрессия – порядка 10%. Очень сейчас выросла статистика анорексии, булимии и других пищевых расстройств – стало порядка 20%. Остальные укладываются в 5-7%.

- Как в Псковской области обстоят дела с психическими заболеваниями? Что лидирует? Что на первом, втором, третьем месте? Как себя чувствуют наши взрослые, подростки, дети, если говорить по категориям?

- У нас чуть увеличены по сравнению с РФ показатели распространенности психических заболеваний. Особенно у взрослых. У детей и подростков пониже, меньше, чем во всей России.

- Скажите, пожалуйста, осенью, в этот период – я понимаю, что вы новый человек, но наверняка вы смотрели цифры, статистику, – преобладает ли рост больных у нас по осени?

- Это можно и в статистику не смотреть особо, потому что осенью, выглянув в окно, понимаешь, что все как-то грустно.

- И для здорового человека, да?

- Да, конечно, не надо далеко ходить. Конечно же, изменяется гормональный фон. Осенью идет увеличение – дачники, отработав на даче летом, обязательно идут в пограничные состояния, входят в легкие неврозы, легкие депрессии, в глубокие депрессии – попозже.

- Это с чем связано? Что у них заканчивается активная занятость? Нечем заняться?

- Конечно. Начинается пассивный период жизни.

О работе в пандемию

- Михаил Николаевич, еще такой вопрос: буквально несколько слов о работе учреждения в условиях пандемии, как соблюдаются все санитарные правила, возможно ли посещение родственников, людей, которые находятся в стационаре? Как идет работа учреждения?

- Работаем постоянно, и день и ночь, как всегда, у нас изменений особых нет. Мы все-таки стараемся, чтобы к нам поступали с мазками на вирус. Родственники ограничены, но не всегда условия такие, чтобы запретить посещения. Но опять же – боксы, контроль, масочный режим и все прочее, так же, как и везде.

- В случае если пациент заражен коронавирусом и начинает болеть, он проходит лечение у вас или перемещается в инфекционную больницу?

- Нет, сейчас у нас нет госпиталя, мы пациента отвозим в инфекционную больницу, и там уже врачи решают согласно маршрутизации, как с ним дальше поступить.

- Спасибо, Михаил Николаевич, за знакомство с нами, за ваше представление. Мы будем надеяться, что вы к нам будете приходить почаще, с интересными новостями, может быть, на какие-то более конкретные темы мы с вами будем разговаривать, когда вы конкретно познакомитесь с вашим учреждением, будет что сказать о его работе. Спасибо.

- Хорошо. Спасибо большое.