Трёхминутный клип из таймлапсов ночного неба в Пскове сделал пскович

13:20, 18 ноября 2021, ПАИ

Трёхминутный клип из таймлапсов ночного неба в Пскове сделал пскович Михаил Прохоренко, увлекающийся астрономией. Своё видео он опубликовал в группе «Клуб любителей астрономии Псковской области».

Таймлапс – разновидность покадровой замедленной съёмки, когда интервалы между съёмкой кадров строго равны между собой и автоматически задаются при помощи таймера. Этот интервал может составлять несколько секунд, минут или часов, обеспечивая многократное ускорение видимого на экране движения. Раньше таймлапс называли цейтраферной съёмкой, она считалась очень сложной. Впервые её использовал французский режиссёр Мари-Жорж-Жан Мелье в 1897 году в фильме Carrefour De L'Opera.