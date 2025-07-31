Прогрессивную шкалу маткапитала предлагают ввести в России

08:42, 31 июля 2025, ПАИ

Прогрессивную шкалу маткапитала с выплатами от 500 до 700 тысяч рублей на каждого родившегося в семье ребёнка предлагают ввести в России. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на председателя партии «Справедливая Россия – За правду» Сергея Миронова.

«Отдельная проблема – это, конечно, демография. У нас есть предложение о прогрессивном материнском капитале: первый ребёнок родился – 500 тысяч рублей родители получили, второй родился – 600 тысяч, третий родился – 700 тысяч. Итого: 1,8 млн рублей – нормальное подспорье», – сказал он.

По его словам, несколько миллионов семей вынуждены арендовать жильё, что сокращает финансовые возможности семьи. На этот счёт предлагается ввести компенсацию в 50 % при рождении первого ребёнка, 70 % при рождении второго, а при рождении третьего – компенсацию в 100 %.