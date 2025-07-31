Российским водителям рассказали о новых правилах прохождения медкомиссии

08:04, 31 июля 2025, ПАИ

О новых правилах прохождения водительской медкомиссии рассказал руководитель рабочей группы Народного фронта «Защита прав автомобилистов» Пётр Шкуматов. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, с 1 августа медицинская справка формы 003/ву, которую получали все водители после медкомиссии, переходит в электронный формат. Теперь автомобилистам вместо бумажного документа будут выдавать номер справки и QR-код, объяснил эксперт.

С 1 августа в ГИБДД будет необходимо предъявлять именно номер и QR-код, откуда вся информация автоматически загрузится в систему Госавтоинспекции. Также после прохождения медкомиссии водитель будет показывать QR-код в наркологическом и психиатрическом диспансерах, после чего учреждения внесут данные автовладельца в свои базы.

Переход в онлайн-формат необходим, чтобы избежать поддельных медсправок, объяснил Пётр Шкуматов.