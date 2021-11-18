Год тюрьмы получил житель Дновского района за потраченные 400 рублей с чужой карты

13:30, 18 ноября 2021, ПАИ

Дновский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении мужчины и женщины, которые обвиняются в хищении средств с чужой карты, сообщили в объединённой пресс-службе судов региона.

30 декабря 2020 года подсудимые нашли на проезжей части дороги банковскую карту, которой решили воспользоваться. Они совершили покупки на суммы 150 рублей и 294 рубля, а оплатить покупки на суммы 336 рублей и 276 рублей уже не успели, поскольку потерпевшая произвела перевод денежных средств со счета утерянной банковской карты на иной счёт.

Своими действиями они причинили потерпевшей материальный ущерб на сумму 444 рубля, а в случае доведения своего преступного умысла до конца ущерб мог превысить 4 тысячи рублей.

Приговором суда мужчине назначили наказание в виде лишения свободы на срок 10 месяцев, по совокупности с приговором мирового судьи окончательно назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Женщина получила 8 месяцев условного лишения свободы. Приговор суда в законную силу не вступил.