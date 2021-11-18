Учёные: Ношение масок снижает заболеваемость COVID-19 на 53%

13:43, 18 ноября 2021, ПАИ

Ношение масок является наиболее эффективным способом борьбы с пандемией коронавируса и помогает снизить заболеваемость на 53 %. К такому выводу пришли учёные из Австралии, Китая и Великобритании, пишет журнал British Medical Journal.

Специалисты провели шесть исследований, чтобы оценить, как ношение масок, социальное дистанцирование и другие противоэпидемические меры влияют на заболеваемость COVID-19.

«Общий объединенный анализ показал снижение заболеваемости COVID-19 на 53 %, хотя разница между результатами отдельных исследований была значительной», – говорится в тексте исследования.

В то же время учёные заметили, что большинство вакцин от коронавируса безопасны и эффективны, однако не обеспечивают стопроцентную защиту от COVID-19, поэтому после прививки необходимо продолжать носить маски, соблюдать социальную дистанцию и мыть руки.