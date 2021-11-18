Рейс Москва – Псков отменили из-за низкой облачности
Из-за низкой облачности отменили рейс самолёта Москва – Псков, пишет официальный Telegram-канал региона.
По прогнозам синоптиков, низкая облачность над Псковом сохранится до конца дня. Напомним, ранее самолёт совершил посадку в Пулково. Предварительный вылет самолёта из Пулково в Псков был назначен на 10:00, а затем на 12:00.
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