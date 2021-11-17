Открытие первого международного фестиваля современного искусства состоится в Пскове 19 ноября

14:05, 18 ноября 2021, ПАИ

С 19 ноября по 10 декабря в Пскове пройдет первый международный фестиваль современного искусства MAGNUM OPUS, сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции.

Программа фестиваля:

19 ноября 19:00. Концерт-открытие MAGNUM OPUS

Прозвучат произведения:

Г. Шютц (1585-1672) Двуххорные мотеты;

И. С. Бах (1685-1750) Концерт для клавира (клавесина), струнных и бассо континуо №2 Ми мажор;

Г.Ф. Телеман (1681-1767) Траурная кантата «Du aber Daniel gehe hin»;

И. С. Бах Хор «Herr Unser Herrscher» из «Страстей по Иоанну».

20 ноября в 18:00 презентация книги Питера Хёга «Твоими глазами»

Питер Хёг - датский писатель, чьи книги переведены более чем на тридцать мировых языков и выходят миллионными тиражами. «Твоими глазами» (2018) — последний на сегодня роман знаменитого датского писателя.

Вход на презентацию свободный по предварительной регистрации на сайте филармонии https://philpskov.ru/afisha/prezentaciya_knigi_pitera_hega_tvoimi_glazami

4 декабря. Вечер современной хореографии «Тропой иллюзий»

Арт-проект KNYAJESTVO подготовил уникальную программу. Зрителю представят хореографические произведения, выполненные в различных танцевальных стилях. Спектакль «Вариации и квартет», созданный для артистов балета с использованием техники танца на пуантах, будет соседствовать с contemporary dance. Спектакль, давший название вечеру, «Тропой иллюзий» на музыку современного китайского композитора Чэнь Циганя погружает зрителя в мир, где тонкая грань между реальностью и фантасмагорией размывается, так что нельзя сказать, куда приведет этот заманчивый путь.

8 декабря 19:00. Лекция Элины Андриановой «Как слушать «Богему»: инструкция»

«Богема» Джакомо Пуччини впервые прозвучала 125 лет назад и с тех пор неизменно возглавляет мировые рейтинги самых популярных опер. Её же зачастую советуют послушать тем, кто только присматривается к музыкальному театру.

Вход на лекцию свободный по предварительной регистрации на сайте филармонии https://philpskov.ru/afisha/kak_slushat_bogemu_instrukciya

10 декабря 19:00. Показ оперы Джакомо Пуччини «Богема»

Оперу покажут в исполнении солистов театра Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова и Губернаторского симфонического оркестра Псковской области под управлением Николая Хондзинского.

Напомним, зрители старше 18 лет смогут посетить мероприятия филармонии при наличии одного следующих документов: медотвода от вакцинации и теста ПЦР, документа/QR-кода о завершенной вакцинации от COVID-19 или документа, содержащего сведения о перенесенном заболевании COVID-19 за последние шесть месяцев.