Открытие первого международного фестиваля современного искусства состоится в Пскове 19 ноября
С 19 ноября по 10 декабря в Пскове пройдет первый международный фестиваль современного искусства MAGNUM OPUS, сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции.
Программа фестиваля:
19 ноября 19:00. Концерт-открытие MAGNUM OPUS
Прозвучат произведения:
Г. Шютц (1585-1672) Двуххорные мотеты;
И. С. Бах (1685-1750) Концерт для клавира (клавесина), струнных и бассо континуо №2 Ми мажор;
Г.Ф. Телеман (1681-1767) Траурная кантата «Du aber Daniel gehe hin»;
И. С. Бах Хор «Herr Unser Herrscher» из «Страстей по Иоанну».
20 ноября в 18:00 презентация книги Питера Хёга «Твоими глазами»
Питер Хёг - датский писатель, чьи книги переведены более чем на тридцать мировых языков и выходят миллионными тиражами. «Твоими глазами» (2018) — последний на сегодня роман знаменитого датского писателя.
Вход на презентацию свободный по предварительной регистрации на сайте филармонии https://philpskov.ru/afisha/prezentaciya_knigi_pitera_hega_tvoimi_glazami
4 декабря. Вечер современной хореографии «Тропой иллюзий»
Арт-проект KNYAJESTVO подготовил уникальную программу. Зрителю представят хореографические произведения, выполненные в различных танцевальных стилях. Спектакль «Вариации и квартет», созданный для артистов балета с использованием техники танца на пуантах, будет соседствовать с contemporary dance. Спектакль, давший название вечеру, «Тропой иллюзий» на музыку современного китайского композитора Чэнь Циганя погружает зрителя в мир, где тонкая грань между реальностью и фантасмагорией размывается, так что нельзя сказать, куда приведет этот заманчивый путь.
8 декабря 19:00. Лекция Элины Андриановой «Как слушать «Богему»: инструкция»
«Богема» Джакомо Пуччини впервые прозвучала 125 лет назад и с тех пор неизменно возглавляет мировые рейтинги самых популярных опер. Её же зачастую советуют послушать тем, кто только присматривается к музыкальному театру.
Вход на лекцию свободный по предварительной регистрации на сайте филармонии https://philpskov.ru/afisha/kak_slushat_bogemu_instrukciya
10 декабря 19:00. Показ оперы Джакомо Пуччини «Богема»
Оперу покажут в исполнении солистов театра Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова и Губернаторского симфонического оркестра Псковской области под управлением Николая Хондзинского.
Напомним, зрители старше 18 лет смогут посетить мероприятия филармонии при наличии одного следующих документов: медотвода от вакцинации и теста ПЦР, документа/QR-кода о завершенной вакцинации от COVID-19 или документа, содержащего сведения о перенесенном заболевании COVID-19 за последние шесть месяцев.
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