Мокрый снег ожидается в Псковской области предстоящей ночью
19 ноября в Псковской области ожидается облачная погода, ночью повсеместно ожидаются осадки в виде мокрого снега, дождя, днём местами пройдут небольшие дожди, сообщили в региональном ГУ МЧС России.
По данным Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», температура по области составит 0…+5 градусов.
Ветер южных направлений 4-9 метров в секунду, атмосферное давление низкое.
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