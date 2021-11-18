Стала известна причина смерти ведущей «АБВГДейки»

14:22, 18 ноября 2021, ПАИ

Участница программы «Танцы со звёздами», танцовщица и телеведущая Кристина Асмаловская умерла на 42-м году жизни не от коронавирусной инфекции, как сообщалось ранее, а от цирроза печени, сообщает Telegram-канал «112».

COVID-19 лишь обострил хроническое заболевание, которое возникло на фоне злоупотребления спиртными напитками. О смерти актрисы стало известно 17 ноября. Она скончалась в реанимации одной из столичных клиник.

Кристина Асмаловская — мастер спорта международного класса по спортивным бальным танцам, трехкратная чемпионка России среди профессионалов. В 2006 году она окончила РАТИ-ГИТИС. В 2012 году в паре с актером Маратом Башаровым танцовщица приняла участие в шоу «Танцы со звездами» на телеканале «Россия 1», где дуэт занял третье место. Асмаловская также играла в кино. Она известна по ролям в сериалах «Моя прекрасная няня» и «Адъютанты любви», выступала в качестве ведущей «АБВГДейки».