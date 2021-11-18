Новые рекомендации по лечению коронавируса опубликовал Минздрав
Минздрав выпустил обновленные методические рекомендации по профилактике, диагностике и лечению COVID-19, пишет РИА Новости.
В документ внесли уточнения по обеспечению безопасности оксигенотерапии, дополнительной оксигенации пациентов и оптимальному потреблению кислорода, требования к его качеству. Там же перечисляются основные технологии дополнительной оксигенации.
Раздел по профилактике дополнили информацией об особенностях применения «Спутника Лайт» для повторной вакцинации. Кроме того, изменился режим дозирования барицитиниба для пациентов с легким течением заболевания, которые проходят лечение в больницах. Нововведения коснулись и диагностики инвазивного аспергиллеза и инвазивного кандидоза у больных COVID-19.
Новую версию рекомендаций направили в регионы для применения в клинической практике.
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