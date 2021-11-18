Итоги опроса: больше половины пользователей сайта ПАИ предпочитают проводить утро в тишине

14:34, 18 ноября 2021, ПАИ

Начало дня – важный ритуал. От того, как прошло утро, зависит весь последующий день. Псковское агентство информации представляет результаты опроса, которые показывают, что сопровождает наших зрителей и читателей каждое утро перед работой.

Больше половины наших пользователей предпочитают проводить утро в тишине. 58% неспешно собираются и думают о предстоящем дне. 25% включают телевизор, смотрят утренние программы и собираются на работу. Почти 3% читают или смотрят местные новости, чтобы быть в курсе всех текущих событий. Около 4% включают музыку, чтобы взбодриться и без малого 10% листают ленты социальных сетей.

Согласно неофициальным исследованиям, 68 процентов россиян являются «жаворонками». Они встают до семи утра. 18 процентов людей просыпаются в интервале между 8 и 9 часами утра, очень рано утром – до 5 утра – встает лишь 12 процентов россиян. И лишь три процента жителей России являются настоящими «совами» и просыпаются позже 10 утра.

При этом лишь 59 процентов россиян ложатся раньше 23.00, 30 процентов предпочитают засыпать уже после полуночи.

Более половины опрошенных россиян (58%) в будние дни обычно просыпаются по звонку будильника. Также 44% — самостоятельно, например, по привычке или от света солнца, 18% респондентов будят другие члены семьи, а 11% — домашние питомцы. Что интересно, если наемные работники, госслужащие и учащиеся чаще всего встают по будильнику, то владельцы бизнеса и фрилансеры обычно просыпаются без него.

Большая часть опрошенных тратит на утренние сборы 31-45 минут. Также 13% респондентов выходят из дома через час-полтора после пробуждения, 8% — менее чем через 15 минут, 3% — через полтора-два часа, а 1% — даже более чем через два часа.

Отметим, что у женщин уходит больше времени на утренние сборы — по 26% тратят на это 31-45 и 46-60 минут, в то время как большая часть мужчин (31%) — 16-30.

Об утренних ритуалах рассказали слушатели радиостанции «Седьмое небо». В рамках программы «Место встречи» слушатели поделились своими привычками, вот некоторые из них:

- «Мучать» кота. Путь тоже страдает.

- Контрастный душ и кофе в турке.

- Чистка зубов стоя на левой ноге и никаких новостных источников.

- Плотный завтрак и позитивный ролик на YouTube.

Пользовательские опросы проходят постоянно. Стать участником очень просто — достаточно открыть любой материал на сайте ПАИ, дойти до конца страницы и выбрать свой вариант ответа. Итоги подводим регулярно. Голосуйте, нам очень важно ваше мнение.