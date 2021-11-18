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Общество

Бывший полицейский предстанет перед судом в Великих Луках за наркопреступления

СК РФ по Псковской области завершил расследование уголовного дела в отношении бывшего заместителя начальника отдела по контролю за оборотом наркотиков полиции отдела МВД России по городу Великие Луки. Как сообщили в пресс-службе СУ СК, он обвиняется в превышении должностных полномочий, организации и приобретении, хранении, перевозке частей растений, содержащих наркотическое средство, в значительном и в крупном размере. Его соучастнику инкриминировано пособничество в совершении преступлений, в которых он участвовал.

Уголовное дело было возбуждено по материалам оперативно-розыскной деятельности УФСБ России по Псковской области.

По версии следствия, 15 сентября 2020 года обвиняемый с целью искусственного создания видимости эффективной работы возглавляемого им подразделения, организовал совершение преступления, которое он формально выявил и пресек с подчиненными ему сотрудниками путем задержания наркозависимого мужчины с коноплей на проспекте Ленина в городе Великие Луки.

Этому задержанию предшествовала тщательная подготовка экс-полицейского к совершению преступления, в ходе которой он совместно с пособником предварительно выезжал на участок местности, на котором требовалось нарвать произрастающую там коноплю, и проводил с ним подробный инструктаж, обещая заплатить за помощь 2000 рублей.

Далее экс-полицейский обратился к другому находящемуся под его профессиональным влиянием лицу, которого склонил к подысканию наркозависимого человека, желающего проехать на поле и собрать коноплю.

В результате организованного им преступления задержанный мужчина был помещен в камеру с составлением необходимых документов о привлечении к ответственности за нарушение в сфере незаконного оборота наркотиков, в то время как нарвавшие вместе с ним коноплю лица уехали с разрешения экс-полицейского.

Кроме того, в ходе предварительного расследования установлено, что экс-полицейский, демонстрируя свое противоправное поведение и влияние, в момент инструктирования пособника на поле в месте произрастания конопли, нарвал себе части растений.

В дальнейшем следователи совместно с оперативниками ФСБ изъяли коноплю у бывшего полицейского, а также у лиц, покинувших место задержания.

Уголовное дело в отношении пособника, который пошел на преступление за денежное вознаграждение, было выделено в отдельное производство в связи с заключением с ним досудебного соглашения о сотрудничестве.

В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело в отношении экс-полицейского направлено в Псковский областной суд для рассмотрения по существу, а в отношении его пособника – в Великолукский городской суд. В УМВД России по Псковской области отметили, что активное участие в разработке и документировании указанных фактов принимали сотрудники подразделения собственной безопасности полиции. Проведена служебная проверка, сотрудник уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям.

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