Иностранные студенты ПсковГУ могут бесплатно вакцинироваться от коронавируса
Иностранные студенты ПсковГУ могут бесплатно вакцинироваться от коронавируса, оформив СНИЛС. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе вуза.
Получить документ можно по адресу: Псков, улица Петровская, 53, при себе необходимо иметь паспорт, нотариально заверенный перевод паспорта и действующую визу (при наличии).
После оформления СНИЛС студенты смогут обратиться для вакцинации в медико-реабилитационный центр ПсковГУ по адресу: улица Розы Люксембург, 6б.
В вузе также отметили, что следует приходить на вакцинацию парами, а лучше по пять человек, поскольку вакцина в замороженной форме выпускается в многодозовых ампулах. В случае если такой возможности нет, студенты могут записаться в очередь на вакцинирование на сайте или по телефону регистратуры: 56-83-43.
С более подробной инструкцией можно ознакомиться на сайте вуза.
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