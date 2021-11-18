Иностранные студенты ПсковГУ могут бесплатно вакцинироваться от коронавируса

15:14, 18 ноября 2021, ПАИ

Иностранные студенты ПсковГУ могут бесплатно вакцинироваться от коронавируса, оформив СНИЛС. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе вуза.

Получить документ можно по адресу: Псков, улица Петровская, 53, при себе необходимо иметь паспорт, нотариально заверенный перевод паспорта и действующую визу (при наличии).

После оформления СНИЛС студенты смогут обратиться для вакцинации в медико-реабилитационный центр ПсковГУ по адресу: улица Розы Люксембург, 6б.

В вузе также отметили, что следует приходить на вакцинацию парами, а лучше по пять человек, поскольку вакцина в замороженной форме выпускается в многодозовых ампулах. В случае если такой возможности нет, студенты могут записаться в очередь на вакцинирование на сайте или по телефону регистратуры: 56-83-43.

С более подробной инструкцией можно ознакомиться на сайте вуза.