Более 1,5 тысячи пациентов с коронавирусом наблюдаются в Псковской городской поликлинике

15:30, 18 ноября 2021, ПАИ

В Псковской городской поликлинике наблюдаются 1 526 пациентов с коронавирусом. Об этом на координационном совещании в Псковской городской Думе сообщила заведующая терапевтическим отделением Псковской городской поликлиники Ирина Погребатько, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

По словам медика, ежедневно добавляются по 150 и больше новых пациентов с коронавирусом. В настоящее время в поликлинике работают 8-10 ковидных бригад, 9-12 – вакцинальных бригад.

Также Ирина Погребатько напомнила, что планируется открытие пункта вакцинации в ТЦ «Рубин». ФАП, который работал возле торгового центра, не функционирует в связи с холодной погодой и снижением наплыва пациентов.

Медик добавила, что спрос на выездную вакцинацию от предприятий был летом, и отметила, что в поликлиниках Пскова в наличии есть все виды вакцин, а в торговых центрах – «Спутник V» и «Спутник Лайт».