Время уборки тротуаров от снега в Пскове изменится

18:03, 18 ноября 2021, ПАИ

В этом сезоне уборка тротуаров от снега будет проводиться с 0:00 до 7:00, чтобы не попадать в часы пик. Городские тротуары в обязательном порядке будет убирать служба благоустройства города, у которой есть восемь уборочных тракторов, рассказал руководитель управления городского хозяйства Николай Баринов на координационном совещании в Псковской городской Думе 18 ноября, передает корреспондент Псковского агентства информации.

В ходе совещания Николай Баринов также сообщил, что заключены три контракта по содержанию дорог в городе и проверены базы данных организаций по наличию песчано-соляной смеси и необходимого транспорта. Кроме того, заключены контракты по уборке парков и скверов.

Представитель ГИБДД, присутствовавший на совещании, отметил, что хотелось бы добиться наибольшей оперативности в посыпке реагентами в гололед, особенно опасных участков дорог, а также мостов в целях недопущения ДТП.

На вопрос главы Пскова Елены Полонской о том, налажено ли взаимодействия с подрядными организациями по вопросу уборки и вывоза снега с городских территорий, а также о посыпке песчано-соляной смесью особо опасных участков дороги, Николай Баринов на это заявил, что взаимодействие налажено и все подрядчики также знают, какие участки являются потенциально опасными для псковичей и стараются оперативно обрабатывать их смесями.

«Все службы должны быть готовы, чтобы неблагоприятные погодные условия не сказались на жизни горожан», — резюмировала Елена Полонская.



