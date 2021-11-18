165 преступлений раскрыли в Пскове в октябре

16:20, 18 ноября 2021, ПАИ

В октябре в Пскове раскрыли 165 преступлений. Об этом сообщил начальник оперативного отдела УМВД России по Псковской области Василий Фёдоров на координационном совещании в Псковской городской Думе 18 ноября, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Всего в октябре в городе произошло 217 преступлений. Большая часть нераскрытых – дистанционные кражи и мошенничества. По его словам, сложная ситуация по раскрытию таких преступлений сложилась по всей России. Это связано с тем, что многие преступники действуют из-за рубежа с использованием подменных номеров, оперируют персональными данными.

Также Василий Фёдоров рассказал, что сотрудники полиции ходят по квартирам, раздают листовки, проводят разъяснительную работу, но порой это не даёт результатов – многие жертвы говорят, что знали о мошенниках, полиция их предупреждала, но они все равно доверились мошенникам.

Кроме того, ведется работа по борьбе с алкоголизацией населения и распространением контрафакта, проводятся рейды. В октябре составили 42 административных протокола.